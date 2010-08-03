Кожна п'ята людина "пам'ятає" події, яких ніколи не було

Спогади про щасливе дитинство або хвилюючий курортний роман можуть підтримати людину в скрутну хвилину. Однак, на думку вчених, іноді події, про які ми згадуємо з розчуленням і ніжністю, ніколи не відбувалися насправді.

Психологи виявили, що кожна п`ята людина згадує випадки зі свого життя, яких ніколи не було. Цей висновок зайвий раз підтверджує те, що людська пам`ять вельми "примхлива": дві людини, згадуючи про одну й ту ж подію, можуть сперечатися до хрипоти, настільки їх спогади будуть відрізнятися один від одного.

Унікальне дослідження було проведене вченими з Університету Халла. У дослідженні взяли участь 1600 студентів. Як пише The Daily Mail з посиланням на журнал Psychological Science, кожен п`ятий з них надав ученим матеріал для роздумів, "згадавши" те, чого ніколи не було.

Більшість фіктивних спогадів стосуються періоду життя людини з 4-х до 8 років. Один з опитаних стверджував, що в дитинстві грав у хокей, проте його батьки заявили, що він ніколи не був хокеїстом. Другий говорив, що бачив у дитинстві живого динозавра.

У багатьох випадках люди як і раніше дорожать своїми спогадами, навіть після того, як рідні скажуть їм, що нічого подібного з ними ніколи не відбувалося. На думку вчених, навіть фіктивні спогади є невід`ємною частину автобіографічної пам`яті людини.

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