Класичні способи як боротися зі спекою

Вдома

1. Пийте зелений чай.

2. Бувайте на пляжі.

3. Одягайте легкий, світлий одяг з натуральних тканин.

4. Більше перебувайте в тіні.

5. Їжте морозиво.

6. Менше користуйтеся косметикою.

У спеку не варто пити

- Пиво (воно як раз викликає зневоднення)

- Міцна кава (перевантаження судин)

- Алкогольні коктейлі з горілкою (може не витримати серце). А ось сухе біле вино, розведене мінералкою навпіл, можна.

На роботі

1. При температурі повітря вище +26 градусів кожні півгодини випивайте склянку води.

2. Заведіть на столі невеличкий акваріум (можна навіть без риб і без рослин, лише б з водою), нехай випаровує вологу і трохи охолоджує повітря.

3. Купуйте простий пульверизатор і обприскуйте простір час від часу холодною водою.

4. Якщо є можливість, покладіть на плечі мокру хустку.

5. Частіше бігайте в туалет і мийте руки до пахв прохолодною водою і вмивайтеся.

6. Хоча б раз на дві години намагайтеся полежати хвилин п`ять - збережете свої судини від перевантаження.

7. Добре допомагають рослини з великим листям (наприклад, бегонія або фікус):

якщо їх облити водою, вони будуть довго залишатися вологими і вгамують жар.

8. Намагайтеся найважливіші справи вирішувати в першій половині дня, поки полуденне сонце не розпекло ваше робоче місце.

У машині

1. Повісьте на все скло автомобіля сонцезахисні шторки (на присосках). Їх застосування знизить температуру в салоні на 5-7 градусів.

2. Купіть "дзеркальний" екран на вітрове скло. Тільки встановлюйте його зовні автомобіля (краї затискаються дверима). Якщо встановите екран всередині, левова частка відбитого тепла і сонячного світла залишаться в салоні.

3. Частіше мийте і поліруйте автомобіль. Чим більше бруду на кузові й склі, тим гірше від них відбивається сонячне світло, і тим швидше вони розпалюються.

4. Не залишайте в салоні автомобіля запальнички та балони під тиском (наприклад, лак для волосся). У спеку вони нерідко вибухають. Також під відкритим сонцем неодмінно зіпсуються залишені в салоні автомобіля аудіокасети та інші пластикові дрібниці.

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