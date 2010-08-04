У Дніпропетровській області горить 100 гектарів лісу

У Дніпропетровській області, на землях лісового фонду Новомосковського військового лісгоспу вчора сталася лісова пожежа на загальній площі близько 100 га.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, роботи з ліквідації пожежі тривають.

Причини займання та розмір завданої лісовому господарству шкоди буде встановлено після остаточної ліквідації пожежі.

Екологічна ситуація у Дніпропетровській області знаходиться під особливим контролем Мінприроди України, зазначається у повідомленні.