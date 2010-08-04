У Дніпропетровській області горить 100 гектарів лісу
09:12, 04 серпня 2010Країна
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Причини встановлюють
У Дніпропетровській області, на землях лісового фонду Новомосковського військового лісгоспу вчора сталася лісова пожежа на загальній площі близько 100 га.
Як повідомляється на сайті Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, роботи з ліквідації пожежі тривають.
Причини займання та розмір завданої лісовому господарству шкоди буде встановлено після остаточної ліквідації пожежі.
Екологічна ситуація у Дніпропетровській області знаходиться під особливим контролем Мінприроди України, зазначається у повідомленні.
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