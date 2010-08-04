Потужний викид плазми на Сонці сьогодні сягнув Землі

У неділю, 1 серпня, на Сонці стався потужний корональний викид плазми (заряджених частинок), спрямований до Землі, передає Лента.ру.

Очікується, що плазма досягне нашої планети 4 серпня, повідомляється у прес-релізі на сайті NASA.

Викид, що стався, зафіксовано запущеним у лютому апаратом SDO (Solar Dynamics Observatory), був не найбільшим з можливих, проте астрономи вважають, що його наслідки будуть виразно помітні на Землі 4 серпня (сонячна плазма рухається з величезною – у межах мільйона кілометрів на годину - швидкістю і здатна дістатися до нашої планети за три дні).

Учені очікують, що у середу у високих широтах можна буде спостерігати полярні сяйва, які є результатом взаємодії заряджених частинок з молекулами атмосферних азоту і кисню. Частинки сонячної плазми стикаються з газами, "стікаючи" по лініях магнітного поля, яке оточує Землю.

З думкою американських астрономів про швидкий прояв наслідків викиду на Землі згодні не всі їх колеги. Так, співробітник Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН) Сергій БОГАЧОВ вважає, що плазма рухається не точно у напрямку до Землі. Учений відзначає, що SDO не може "бачити" Сонце у перспективі, тому лише з його допомогою неможливо точно визначити напрям викиду. Водночас коронограф, яким оснащена орбітальна обсерваторія SOHO, показав, що плазма не повинна "зустрітися" із Землею, передає РІА «Новости».

Як відзначають фахівці NASA, спалах, що стався, незалежно від того, дійде він до Землі чи ні, може бути сигналом поступового "пробудження" Сонця. Останній максимум активності припав на 2001 рік, а після цього зірка увійшла до фази мінімуму активності, яка аномально затягнулася.