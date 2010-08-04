У московському метро стоїть щільний дим

Небувалий сильний смог і запах згарища, що оповив у середу Москву через пожежі в Підмосков`ї, відчувається і в метро, передають кореспонденти РІА “Новости”.

Щільний серпанок стоїть на станціях "зеленої", "салатової", "помаранчевої", "фіолетової" гілок. Запах згарища сильно відчувається і в самому центрі.

У метро з ранку можна зустріти людей в марлевих масках. Такого смогу в російській столиці не було з початку 1970-х років.

Представник метрополітену напередодні говорила РІА “Новости”, що технічні служби підземки роблять усе можливе, щоб мінімізувати запах, але при цьому вона визнала, що виправити ситуацію навряд чи вдасться доки смог над Москвою не розвіється.