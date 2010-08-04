Вірус герпеса вбиває рак

Генетично модифікований вірус герпесу успішно застосований для лікування ракових захворювань шиї і голови в одній з лондонських клінік, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Найбільший лондонський онкологічний центр Royal Marsden Hospital повідомив про результати випробування нового методу, навівши статистику одужання: у 15 з 17 пацієнтів не було виявлено слідів метастаз після операції, а 14 залишилися повністю здоровими більш ніж за 2 роки, коли за старого методу майже половина з них захворіли б знову.

Модифікований вірус чинить потрійну дію: він вражає ракові клітини, активізує імунну систему пацієнта і продукує особливі білки, що "притягують" імунні антитіла. Вірус "запрограмований" так, що інфікує лише злоякісно мутовані клітини, оминувши здорові.

Добрий результат дає надію, що модифікований вірус герпесу може бути згодом застосований для боротьби і з іншими видами раку, зокрема з раком шкіри.

Як і будь-який новий метод, застосування вірусу герпесу потребує триваліших випробувань і в безпосередньому порівнянні із звичайними способами лікування. Проте фахівці налаштовані скоріше оптимістично. "Це невелике дослідження доводить потенціал використання генетично модифікованих вірусів як зброї проти раку", - наголосила старший науковий співробітник британської організації по боротьбі з раковими захворюваннями Cancer Research UK.