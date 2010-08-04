У Москва-річці виявлені медузи

Судновласник Юрій ЧЕРНОУСОВ виявив у Москва-річці, у прісній воді Строгінської заплави, за один кілометр від берега медуз, які мешкають переважно у морях і океанах.

Про це сам Ю.ЧЕРНОУСОВ заявив в інтерв`ю РІА «Новости».

"У мене було замовлення туристів. Зробив невелику прогулянку Москва-річкою. Ми вже зібралися повертатися назад, як раптом я звернув увагу, що у воді плаває медуза. Спочатку зловив одну, потім другу... У результаті виловив сім штук", - сказав Ю.ЧЕРНОУСОВ.

Він зазначив, що з дитинства живе у Строгіно, не один рік плаває катером цими місцями, але подібного з ним не відбувалося жодного разу.

Ю.ЧЕРНОУСОВ повідомив, що всі виловлені ним медузи зараз живуть у банці з прісною москворецькою водою. Він сподівається, що ця знахідка зацікавить учених, і найближчим часом будуть проведені відповідні експертизи.