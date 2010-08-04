Задимлення в Києві - через переміщення повітря з лісових пожеж у Росії

Задимлення в Чернігівській та Київській областях, а також у столиці виникло в результаті переміщення повітряних мас із охоплених лісовими пожежами регіонів Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Віталій РОМАНЧЕНКО.

За його словами, встановлено, що лісових і торф`яних пожеж на території Київської та Чернігівської областей, які могли б вплинути на повітря в столиці, вчора не зафіксовано.

В.РОМАНЧЕНКО також зазначив, що вчора в МНС було проведено міжвідомчу нараду, на якій представники санітарно-епідеміологічної служби поінформували, що збільшення концентрації небезпечних речовин в атмосфері, порівняно з попередніми днями, не встановлено.

В.РОМАНЧЕНКО підкреслив, що МНС перебуває «в режимі постійної готовності». За його словами, для гасіння лісових пожеж може бути задіяно понад 5 тис. особового складу й близько 2 тис. одиниць техніки. Також до гасіння пожеж можуть бути залучені 4 пожежних літаки і 4 вертольоти.

Він закликав громадян утриматися від відвідання лісів у період пожежної небезпеки, а у випадку, якщо вони все-таки йдуть у ліс, дотримуватися заходів пожежної безпеки.

У свою чергу, начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА підкреслив, що в ніч на 2 серпня метеорологічні станції зафіксували млу. Він вважає, що в цей час повітряні маси йшли з півночі й північного сходу. За словами М.КУЛЬБІДИ, сьогодні в другій половині дня повітряні маси змінили напрямок на східний, тому забруднюючі речовини більше не потраплятимуть в Україну.

За даними начальника гідрометцентру, в найближчий тиждень у країні не буде повітряних мас, які переміщаються з Російської Федерації.

Також М.КУЛЬБІДА підкреслив, що зараз в Україні пожежонебезпечний період. За його словами, найбільш високі показники, які в 3,5 рази перевищують позначку небезпеки, можна спостерігати в Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Сумській і частково в Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях. Показник небезпеки пожежної ситуації найближчими днями може лише погіршуватися, прогнозує М.КУЛЬБІДА.