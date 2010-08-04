У Росії за добу виникло понад 300 нових пожеж, врятовано 260 населених пунктів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістамв повідомив начальник Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС РФ Володимир СТЕПАНОВ.

«За останню добу на території РФ виникло понад 300 нових вогнищ пожеж», - сказав В.СТЕПАНОВ.

За його словами, найбільш складна ситуація складалася в Нижнєгородській області в передмісті населеного пункту Саров (у місті Саров знаходиться Федеральний ядерний центр - УНІАН). Групування в цьому районі посилене до 2 тис. чоловік, до місця проведення робіт направлені додаткові види техніки, активно відпрацювала авіація, додав він.

В.СТЕПАНОВ повідомив, що в цьому населеному пункті становище стабілізувалося, утім триває нарощування групування сил і контроль за ситуацією.

За інформацією представника МНС, в цілому по країні в гасінні пожеж бере участь понад 160 тис. чоловік, а також 80 тис. одиниць техніки.

«Це групування дозволяє ефективно працювати з метою недопущенню пожеж у населених пунктах. За минулу добу існувала загроза в 260 населених пунктах. Вся ця загроза була усунена в результаті активних та ефективних дій пожежників, рятувальників. Жодна людина за добу не загинула», - сказав він.

У той же час становище залишається складним, прогноз погоди не сприятливий, і з урахуванням цього продовжується нарощування групування сил у місцях гасіння пожеж, створюються резерви.

Він підкреслив, що роботи з гасіння пожеж проходять цілодобово і не зупиняються ні на хвилину.