Хмельниччина: на поминках отруїлися 20 осіб, усі у лікарні
10:48, 04 серпня 2010Країна
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Причина захворювання встановлюється
У Хмельницькій області із ознаками харчового отруєння (гострий ентероколіт) госпіталізовано 20 осіб, в тому числі двоє дітей, які 2 серпня вживали на поминках у с. Тарноруда Волочиського району страви домашнього приготування.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Всього на поминках було 49 осіб.
Станом на 4 серпня у госпіталізованих середня та легка ступінь хвороби.
Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
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