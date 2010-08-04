Хмельниччина: на поминках отруїлися 20 осіб, усі у лікарні

У Хмельницькій області із ознаками харчового отруєння (гострий ентероколіт) госпіталізовано 20 осіб, в тому числі двоє дітей, які 2 серпня вживали на поминках у с. Тарноруда Волочиського району страви домашнього приготування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Всього на поминках було 49 осіб.

Станом на 4 серпня у госпіталізованих середня та легка ступінь хвороби.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.