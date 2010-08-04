Як і чому пластикова упаковка завдає шкоди здоров`ю

Американські вчені, спирабчись на результати проведеного ними дослідження, стверджують, що запаковані в пластик харчові продукти можуть завдавати шкоди здоров`ю людей, що вживають їх.

Зокрема, експерти упевнені, що в першу чергу можуть спостерігатися різні порушення в обміні речовин.

Так, серія проведених на тваринних експериментів показала, що основний компонент пластику – бісфенол А (BPA), приводить до зменшення вироблення сперми у самців, одночасно прискорюючи процес статевого дозрівання у самок.

Крім того, фахівцями було виявлено, що у 92 відсотків людей, вибраних абсолютно випадковим чином, спостерігається підвищена концентрація бісфенолу А в організмі. Мало того, ця концентрація виявилася істотно вищою за ту, при якій у піддослідних тварин спостерігалися гормональні порушення.

Не дивлячись на ту обставину, що сьогодні безліч фахівців голосно говорить про нову небезпеку для здоров`я людини, виробники упаковки для харчової продукції як і раніше не вживають ніяких заходів для усунення бісфенолу А з складу продукції, що випускається ними. Як показують приблизні статистичні дані, в даний час в світі щорічного виробляється близько 2,8 мільйонів тонн бісфенолу, який все ще використовується для виготовлення упаковки харчових продуктів.

Одночасно з цим у всьому світі продовжує рости кількість представників сильної статі, у яких діагностується таке важке захворювання як рак простати, причому експерти констатують, що цей показник збільшується просто загрозливими темпами. Що ж до жіночої частини населення планети, то для неї бісфенол А також небезпечний. Його наявність в організмі жінки може провокувати розвиток онкологічних пухлин грудей. Як бачимо, в сьогоднішньому світі навіть посуд і упаковка їжі вносить свій внесок до списку численних чинників ризику.

Варто відзначити, що, не дивлячись на попередження багатьох експертів, в 2007 році відомство Євросоюзу по гарантії чистоти харчових продуктів ухвалило рішення змінити у бік збільшення гранично допустиме споживання BPA людиною, яке тепер складає до 50 мкг на 1 кг ваги тіла. Зміна норм торкнулася також і немовлят, для яких допустима доза була збільшена на третину і тепер складає 13 мкг на кожен кілограм.

Нагадаємо, що пластик є особливим органічним матеріалом, основою якого є синтетичні або природні високомолекулярні з`єднання, що називаються полімерами. Пластик на основі синтетичних полімерів одержав сьогодні виключно широке застосування в сучасному житті практично кожної людини. Такі матеріали здатні формуватися під впливом нагрівання і тиску, зберігаючи одержану форму після охолоджування або затвердіння.

Як вже мовилося вище, основним компонентом пластика є бісфенол А (BPA). Ця речовина присутня у складі матеріалу пластикових упаковок, призначених для зберігання харчових продуктів, включаючи і пластикові пляшки для дітей.

Фахівці рекомендують по можливості уникати модних продуктів, упакованих в яскравий пластик, а посуд для приготування їжі купувати тільки в магазинах, що заслуговують на довіру де на будь-якому товару може бути наданий сертифікат якості

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