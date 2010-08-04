Херсонщина: 2 людей у реанімації після укусу отруйної змії і павука

В Херсонській області дві людини потрапили до реанімації після укусу отруйної змії і павука.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, 3 серпня до реанімаційного відділення Голопристанської районної лікарні було доставлено 20-річного чоловіка, мешканця села Стара Збур’ївка Голопристанського району з діагнозом «укус змії у ліву стопу». Постраждалий перебуває в стабільному стані.

Того ж дня до реанімаційного відділення Новотроїцької районної лікарні доставлено 46-річну жінку, жительку села Водославовка Новотроїцького району з діагнозом «укус павука» (за попередніми даними - каракурта).

Постраждала перебуває в стані середньої тяжкості.

За даними ГУ МНС в області з початку року в регіоні від укусів отруйних змій вже постраждали 15 осіб і стільки ж людей постраждало від укусів отруйних павуків.