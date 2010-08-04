Україна заборонить імпорт риби з Китаю та В'єтнаму

Держкомітет ветеринарної медицини України може заборонити імпорт риби і рибної продукції з низки країн, заявив учора голова комітету Іван БІСЮК. Як стало відомо виданню "Коммерсантъ-Украина", йдеться про Китай і В`єтнам.

Газета посилається на джерело в Держкомітеті ветмедицини, який стверджує, що йдеться про поставки з В`єтнаму і Китаю – в багатьох партіях замороженої риби, сушених кілець кальмарів і рибних закусок були виявлені шкідливі речовини. Партії неякісної риби були заборонені до реалізації в Україні, власники вантажів не отримали дозволу їх розмитнити, підкреслив співрозмовник "Коммерсанта". Втім, за його словами, не можна бути на сто відсотків упевненими, що всю рибу утилізовано і частина її не потрапила на український ринок: "Це бізнес, і подібний варіант розвитку подій не виключений".

За даними учасників ринку, щорічно з Китаю та В`єтнаму в Україну імпортується до 100 тисяч тонн риби й морепродуктів – це близько 12% обсягу ринку, який оцінюється приблизно в 800 тисяч тонн на суму 1 мільярд доларів. Із Китаю в основному ввозять філе минтаю, путассу, хеку, сушені кільця кальмарів, крабові палички, з В`єтнаму – філе пангасиусу, тунець і креветки.

Вартість риби в Китаї та В`єтнамі значно нижча, ніж в інших країнах, пояснюють учасники ринку. "Заборона на ввезення з цих країн може призвести до зростання цін на рибу й рибну продукцію. Для порівняння: якщо імпортувати минтай з Росії, його вартість буде на 30-40% вища, ніж якщо поставляти його з Китаю", - розповів топ-менеджер одного з найбільших імпортерів риби, який побажав залишитися неназваним.

Саме низька вартість китайської та в`єтнамської рибної продукції стала причиною зростання обсягів її ввезення, що почалося в кінці минулого року, погоджуються в Українській аграрній конфедерації, - попит на дешеву рибу зріс через зниження купівельної спроможності населення.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня І.БІСЮК повідомив, що Державний комітет ветеринарної медицини України направив до посольств деяких країн листи й висловив стурбованість якістю риби, яку імпортують із цих країн на територію України.

При цьому І.БІСЮК відмовився називати, які саме країни імпортують неякісну рибу, оскільки, за його словами, в незалежних лабораторіях ще проводитимуться дослідження зразків неякісної продукції спільно з ветеринарними службами цих країн. Від цього залежатиме можливість припинення імпорту великих партій продукції.

“Сьогодні ми знаходимо в імпортованій мороженій рибі залишки стронцію, лістерії, кишкову паличку, паразитарні захворювання тощо”, - повідомив І.БІСЮК.

За його словами, комітет розглядає питання про закриття доступу на український ринок продукції лише деяких фірм, проте якщо з якоїсь країни таких фірм буде виявлено багато, то, ймовірно, що цим країнам буде повністю відмовлено в доступі на наш ринок.