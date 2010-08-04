У Кобеляках встановлять пам'ятник на честь видатного лікаря Касьяна

У Кобеляках Полтавської області до річниці з дня смерті видатного лікаря Миколи Касьяна - 28 жовтня - встановлять пам`ятник на його честь.

Про це повідомили у міській раді Кобеляк.

Депутати Кобеляцької міськради на своїй сесії вибрали варіант пам`ятника знаменитому костоправу.

«На макеті відомий знахар сидить на кушетці й ніби відпочиває між прийомами пацієнтів. Звичайна людина може прийти, посидіти поруч з лікарем на кушетці й сфотографуватися», - сказав скульптор пам`ятника Дмитро КОРШУНОВ.

Основна частина пам`ятника буде з бетону, частина - з кованої міді. Розмір скульптури - 1,70 м, а розмір п`єдесталу - 0,75 м.

Як повідомлялося, М.Касьян помер 28 жовтня 2009 року в Кобеляках на 73-му році життя.

Він лікував багатьох знаменитостей, також потрапив до книги рекордів Гіннесса в 1993 році за найбільшою кількістю костоправних операцій.

М.Касьян є автором монографії "Мануальна терапія при остеохондрозі хребта".