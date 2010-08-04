У Криму виявлено холерний вібріон

У Ялті ускладнилася епідемічна ситуація - виявлено холерний вібріон OI. Міністерство охорони здоров`я оприлюднило наказ про боротьбу з холерою.

Так, наказом від 23 липня, міністр Зіновій Митник розпорядився посилити лабораторний контролю за об`єктами підвищеного ризику, якістю води, харчових продуктів та іншими об`єктами навколишнього середовища.

Кримській республіканській санітарно-епідеміологічній станції доручено виділити 100 тис. грн із коштів, передбачених на боротьбу з епідеміями.

Раніше мерія Ялти спростувала чутки про випадки захворювання холерою. Влада міста заявляла, що це спроби зірвати курортний сезон.

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