У Криму виявлено холерний вібріон
15:11, 04 серпня 2010Країна
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МОЗ оприлюднив наказ щодо подолання холери
У Ялті ускладнилася епідемічна ситуація - виявлено холерний вібріон OI. Міністерство охорони здоров`я оприлюднило наказ про боротьбу з холерою.
Так, наказом від 23 липня, міністр Зіновій Митник розпорядився посилити лабораторний контролю за об`єктами підвищеного ризику, якістю води, харчових продуктів та іншими об`єктами навколишнього середовища.
Кримській республіканській санітарно-епідеміологічній станції доручено виділити 100 тис. грн із коштів, передбачених на боротьбу з епідеміями.
Раніше мерія Ялти спростувала чутки про випадки захворювання холерою. Влада міста заявляла, що це спроби зірвати курортний сезон.
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