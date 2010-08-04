Британський педофіл отримав довічне ув’язнення за 11-річних українок

Громадянин Великобританії, що вивіз з України двох одинадцятирічних дівчаток з метою сексуальної експлуатації і виробництва дитячої порнографії, засуджений до довічного тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Посилаючись на дані Міжнародної організації з міграції (МОМ), Центр новин ООН також зазначає, що Україна є однією з країн-постачальників «товару» для індустрії дитячої порнографії.

З такими висновками згодні в Міністерстві внутрішніх справ України, де також констатують, що Україна стала основним пунктом призначення «сексуальних туристів-педофілів», і особливо уразливі перед лицем цієї загрози діти із сільських районів.

Незаконна торгівля дітьми і дитяча проституція - глобальні проблеми сучасності, з якими стикаються всі країни світу, підкреслюють в ООН.

За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), жертвами торговців людьми щороку стають 1,2 млн. дітей. Багато хто з них використовується з метою сексуальної експлуатації.