За добу в Україні ліквідували 34 лісові пожежі

3 серпня 2010 року в лісах України було виявлено 34 лісових пожежі. Всі загоряння ліквідовані протягом 3–5 годин силами лісогосподарських підприємств. В окремих випадках при загрозі переростання лісових пожеж до розмірів «Надзвичайної ситуації» до їх гасіння залучалися підрозділи МНС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомлісгоспу України.

За попередніми підрахунками, загальна площа пошкоджених територій не перевищує 12 га.

Найбільше пожеж виявлено і ліквідовано підприємствами Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства – 8. У Сумській області ліквідовано – 5 пожеж. У Дніпропетровській, Запорізький і Черкаській – по чотири, причому Запорізькі лісівники самотужки справилися із трьома верховими пожежами. У Харківській та Київській областях ліквідовано – по 3 пожежі. В Луганській і Чернігівській областях, а також в Криму – лісовою охороною ліквідовано по одній пожежі.

Також силами підприємств Держкомлігоспу та МНС локалізовано 5 пожеж в лісах інших користувачів, де постраждало 5,5 га лісів і прилеглих територій.

Загалом з початку року в лісах Держкомлігоспу трапилося 1355 пожеж, вогнем пошкоджено близько 626 га лісових масивів, з яких 178 га знищено внаслідок найбільш небезпечних верхових пожеж.