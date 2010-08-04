Під Сімферополем виявили й знищили 7 тис кущів конопель

На території Сімферопольського району в ході оперативно-профілактичної акції "Мак-2010" співробітники Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків спільно зі співробітниками сектору БНОН Сімферопольського РВ й Служби безпеки України в АРК виявили незаконний посів дикорослих конопель.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю кримської міліції, землі належать Петровській сільській раді й здані в оренду одному з кримських фермерських господарств, що займається вирощуванням сільгоспкультур. Всього на полі, за попередніми підрахунками правоохоронців, зростало близько 7 тис. кущів конопель. За урожай з такого "посіву" на чорному ринку можна було б виручити близько 40 млн. грн.

На даний момент встановлюється особа, відповідальна за незнищення незаконного посіву. Стосовно власника поля буде складено адміністративний протокол за ст. 106 КУпАП - невжиття заходів щодо знищення незаконних посівів конопель, і застосовано штрафні санкції (від 18 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Якщо факт вирощування конопель буде виявлено повторно, винних буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Того ж дня незаконний посів було знищено, декілька кущів вилучено й направлено на експертизу.