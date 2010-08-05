На Землі відбувається потужна магнітна буря

Сильна магнітна буря почалася на Землі - через викид плазми, що стався на Сонці в неділю, рівень збурень у магнітосфері нашої планети досяг у ніч на середу майже рекордного цього року рівня. Буря є третьою за силою цього року після магнітної бурі 5-6 квітня і 2-3 травня, передає РІА "Новости".

Про цю магнітну буру попереджали вчені, які працюють із даними сонячної космічної обсерваторії NASA, - SDO (Solar Dynamics Observatory), яка була запущена в лютому. Зонд зафіксував так званий корональний викид - викид мільйонів тонн плазми, що пов`язане з динамічними процесами в магнітному полі Сонця.

Скільки триватиме магнітна буря - неясно, це залежить від розмірів плазмової хмари, в яку зараз занурилася Земля, а також від величини й спрямованості магнітного поля у ній.

Звичайна тривалість бурі високого рівня становить від 12 до 24 годин, зазначають астрономи. До 6 серпня ситуація має нормалізуватися, але в неділю, 8 серпня, вчені знову очікують підвищення геомагнітної активності.

Нинішня буря супроводжується яскравими полярними сяйвами, які спостерігаються навіть на широті 56 градусів, - широті Єкатеринбургу, Пермі та Риги. Астрономи-любителі повідомляють, що цього разу полярні сяйва спостерігалися значно південніше, ніж зазвичай, зокрема в Данії.

Подібні міжпланетні збурення, що приходять до Землі, можуть завдати чимало неприємностей жителям планети. Під загрозою - робота електронної апаратури, транспорту, зв`язку. Магнітна буря може впливати й на здоров`я метеочутливих людей.