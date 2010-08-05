У 40-градусну спеку в київських моргах не працюють холодильники

Майже в усіх моргах, що належать бюро судово-медичної експертизи в Київській області, не працюють холодильні камери. Небіжчиків ховають у закритих трунах.

У київських моргах не працюють холодильники Майже в усіх бюро судово-медичної експертизи Київщини не працюють холодильні камери.

У сорокаградусну спеку в моргах мертві тіла починають розкладатися вже за дві години.

"Холодильників немає з однієї простої причини немає фінансування. Кожного холодильник коштує більше 50 тисяч", - заявив керівник бюро судово-медичної експертизи Київської області Володимир Скічко.

За його словами, останній раз закупили холодильні камери 20 років тому.

Стару холодильну камеру, яка стоїть на вулиці, вже встигли розібрати на металобрухт.

Небіжчиків доводиться ховати у закритих трунах.

Укргідрометцентр повідомив, що сильна спека у більшості регіонів України триватиме щонайменше ще 10 днів. Особливо від спеки потерпатимуть мешканці сходу, пiвнiчного сходу та центральних областей країни.

tsn.ua