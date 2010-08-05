На Рівненщині та Волині знеструмлено населені пункти
10:04, 05 серпня 2010Країна
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Сьогодні вночі внаслідок дощів, поривів вітру та через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у двох областях України було знеструмлено 45 населених пунктів.
Як повідомляє прес-служба МНС, у Рівненській області знеструмлено 44 населених пункти, у Волинській - 1.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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