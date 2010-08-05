На Рівненщині та Волині знеструмлено населені пункти

Сьогодні вночі внаслідок дощів, поривів вітру та через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у двох областях України було знеструмлено 45 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Рівненській області знеструмлено 44 населених пункти, у Волинській - 1.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.