У Москві з вересня будуть проводитися масові фіззарядки

У Москві будуть організовані масові фізичні зарядки для жителів міста. Відповідне розпорядження підписав столичний градоначальник Юрій Лужков, повідомляє РИА Новости з посиланням на анонімне джерело в міській адміністрації.

Фітнес-зарядки будуть проводитися з 1 вересня 2010 року. Місцем проведення спортивних заходів стануть міжшкільні і шкільні стадіони. Згідно з розпорядження мера, в кожному муніципалітеті необхідно виділити не менше одного майданчика для проведення зарядок.

За інформацією джерела, фінансування зарядок буде здійснюватися за рахунок коштів, виділених муніципалітетам на організацію дозвільної та спортивної роботи з населенням. Столичному комітету реклами доручено підготувати і розмістити рекламну інформацію.

У місцях проведення оздоровчих заходів буде організовано необхідне медичне спостереження, безпеку учасників забезпечать співробітники столичного ГУВС. Мер Москви доручив поінформувати правоохоронні органи про терміни і місця проведення зарядок, а також кількість учасників і програму спортивних заходів.

medportal.ru