«Креветкова» дієта

У гонитві за красивою фігурою і ідеальною вагою, жінки наважуються на різні експерименти, зокрема і на нові для них дієти. Особливо привертають уваги ті, які й ситні та не мають серйозних обмежень. До такого роду дієт можна віднести й «креветочну».

Але перед тим, як ви будете бігти до магазину за креветками, слід знати про деякі обмеження даної дієти. Отже, з точністю можна сказати, що дана дієта протипоказана особам, що страждають на бронхіальну астму, кон`юнктивіт, різні патології печінки.

Також з обережністю до «креветочної» дієти слід ставитися дамам, які схильні до алергічних реакцій. Це пояснюється тим, що морепродукти, є потужним алергеном, тому зайвий раз «провокувати» організм не варто.

Основне місце в раціоні займають креветки: щодня вам дозволено з`їдати близько 350 грам, причому сама дієта триває до десяти днів.

Протягом всіх днів дозволяється вживати крім креветок ще й овочі, але не всі. Виключаються всі овочі з високим вмістом крохмалю, а він, як відомо, є одним з найперших ворогів стрункої фігури.

В якості овочевих гарнірів цілком підійдуть помідори, морква, огірки, капуста і зелений салат, причому вони допускаються як у вареному, тушкованому, а також у свіжому вигляді, крім смаженого.

Що ж стосується самих креветок, то їх найкраще вживати у вареному вигляді.

Любителькам фруктів у цій дієті нічим себе порадувати: з усього розмаїття фруктів дозволяється вживати лише зелені яблука і то в обмеженій кількості, а також лимон, але його можна їсти скільки завгодно. Але найкраще поєднувати його саме з креветками, бо лимон містить особливі речовини, які допомагають засвоєнню заліза.

Разом з креветками можна вживати ще й будь-яку зелень, також цибулю і часник цілком підходять для даної дієти. Особливо смачно заправити варені креветки соусом на основі лимонного соку, кропу і часнику - смак незрівнянний, та й кілограми «тануть» на очах.

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