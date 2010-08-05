Брати і сестри рятують підлітків від депресії

Батьки не можуть дати дітям такого відчуття захищеності, як брати і сестри, показало дослідження вчених з Університету Брігема Янга (Brigham Young University) у США під керівництвом професора Лаури Паділла-Уокер (Laura Padilla-Walker). Результати роботи публікує Science Daily.

Експерти проаналізували стосунки 400 сімей з двома і більше дітьми, де одному з дітей було від 10 до 14 років. З`ясувалося, що брати і сестри грають в житті дітей унікальну роль, і спроможні дати їм те, що не можуть дати самі люблячі батьки.

Учені звернули увагу, що підлітки, у яких є брати чи сестри, вдвічі охочіше здійснюють добрі справи, тому що відчувають відповідальність за інших. У зв`язку з цим вони легко знаходять собі друзів і часто користуються любов`ю і повагою однолітків.

Цікаво, що підлітки, у яких є сестри, переживають почуття самотності, нелюбові, провини і страху значно меншою мірою, ніж єдині діти в сім`ї. При цьому вік сестри значення не має.

Багатьох батьків турбує, що брати і сестри часто сваряться і б`ються. Однак, за словами психолога, сварки - корисні, оскільки дозволяють дітям навчитися усвідомлювати відмінності між собою та іншими, миритися і контролювати свої емоції. «Брак любові представляє собою більшу небезпеку, ніж конфлікти», - підсумувала Паділла-Уокер.

mama.ru