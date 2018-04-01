Українські лікарі емігрують в Росію

Росія дедалі частіше стає країною, куди їдуть на роботу українські лікарі. Традиційно вважалося, що заробітчани з України нелегально працюють у Росії переважно на будівництві та хатніми робітницями.

Однак, останнім часом до Росії їдуть медики, отримують там легальну роботу і зарплату, бо, як виявляється, у державних медичних закладах умови для праці значно привабливіші.

За минулий рік, за неофіційними даними, близько 6-ти тисяч українських лікарів знайшли роботу за межами України. І Росія на перших місяцях у переліку країн, де працюють українські лікарі.

Євген Прошкуратов із Алчевська на Луганщині працює лікарем вже сім років. Але каже, що тепер всерйоз задумався над переїздом до Росії – як і багато його колег. За його словами, там кращі умови праці та зарплатня – у кілька разів вища . " “Соціальна захищеність лікарів в Росії набагато вища, ніж в Україні. Крім того, заробітна плата набагато вища” , - розповідає молодий лікар.

Євген Прошкуратов також запевняє, що багато його знайомих лікарів готові їхати і далі, ніж Росія, у пошуках більш гідного заробітку.

Старший колега Євгена, лікар із Конотопа, що на Сумщині, Віктор Горбік має 24 роки стажу. Він пропрацював в російському місті Брянськ рік. Постійну роботу мав і в Конотопі, але не влаштовувала низька заробітна плата. В Росії обіцяли платити більше:

“Там дві тисячі була надбавка від губернатора. Там у кожній області від однієї до трьох тисяч ще надбавка від губернатора. Він має право додавати зарплати медичним працівникам. І якщо відділення виконувало всі показники рейтингу, то була ще премія” , - розповідає лікар із Сумщини.

Віктор Горбік шкодує, що з самого початку залишився в Брянську, а не поїхав у якийсь невеличкий районний центр. Каже, в селах ще більша нестача кваліфікованих лікарів, тому там обіцяють і дають фахівцям набагато більше - і житло, і навіть харчування при лікарнях: “Сказати, що дільничні лікарі у Російській Федерації живуть добре, я не можу. Але краще ніж в Україні. Взагалі , в Росії на медичний факультет вступають дуже мало. Знаю, що три-чотири роки тому назад з Росії приїздили до Луганська і запропонували випускникам луганського медінституту роботу за кордоном: дали стабільну зарплату , вищу ніж в Україні в чотири рази, і дуже багато людей поїхало. Мені дивно було, що Україна підготувала кадри і вона їх віддала” , - ділиться Віктор Горбік.

Росія зручна для українських фахівців через відсутність мовного бар`єру – каже Валентина Очеретенко, яка очолює спілку захисту прав пацієнтів «Здоров`я нації»: “Лікарі з районних лікарень їдуть до Росії, особливо ті, що живуть біля кордону. І вони намагаються потрапити не до районних і не до сільських лікарень, а до лікарень , де зарплатня досить велика”.

За словами Валентини Очеретенко, медики з Києва, де неофіційно, або ж у приватних клініках, можна отримувати непогані гроші, не поспішають кудись їхати, а от лікарі з регіонів шукають заробітків навіть у віддалених країнах, погоджуючись на тестування та вивчення мови. Минулого року з України виїхало шість тисяч лікарів, - каже вона. Тепер вони, окрім Росії, працюють в Лівії, азійських країнах, Сполучених Штатах, Канаді і в Європі.

Валентина Очеретенко також розповідає, що цьому сприяє ще й певний надлишок лікарів в Україні. На сто тисяч населення тут понад 300 лікарів, у Європі цей показник менший. Хоча, через низьку оплату праці і важкі умови більшість медиків не хочуть працювати за межами міст, або навіть у лікарнях, віддаючи перевагу науковим установам:

“ З одного боку, у нас надлишок лікарів, з іншого - ми маємо дефіцит на первинній ланці. Крім того, недостатньо лікарів, які виконують найтяжчу роботу, приміром готових працювати із хворими на туберкульоз чи інші небезпечні захворювання” , - сказала Бі-Бі-Сі Валентина Очеретенко.

Тому українським селам лікарів бракує не менше, ніж російським. Тому, може статися так, що через відповідну державну підтримку в майбутньому російських лікарів, які йдуть на пенсію, заміщатимуть молоді українські фахівці.

Стримати еміграцію лікарів , за словами Валентини Очеретенко, може хіба те, що зараз українськіх фахівців все менше цінують за кордоном. Жінка вважає, що через занадто велику кількість медичних навчальних закладів в Україні рівень кваліфікації їх випускників упав. Значна частина фахівців високого класу зараз у передпенсійному віці. Тому, якщо ситуація не зміниться, то в майбутньому на їхні місця може суттєво бракувати кадрів.

Роман Лебедь

Бі-Бі-Сі