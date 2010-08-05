У поїздах готові надавати першу медичну допомогу

Бригади поїздів Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) в умовах аномальної спеки готові надавати першу медичну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник начальника ПЗЗ Олександр ТОЛКАЧОВ.

«Всі поїзди ПЗЗ мають аптечки, всі бригади поїздів пройшли відповідне навчання і можуть надати першу медичну допомогу. Крім цього, на великих залізничних станціях, де є вокзали, у нас працюють медпункти, де працюють фахівці, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу», – сказав він.

За даними О.ТОЛКАЧОВА, на сьогоднішній день в парку ПЗЗ є 1500 вагонів, із них 430, які задіяні в літніх перевезеннях, обладнані системами кондиціонування повітря. Решта всіх вагонів обладнана системою вентиляції. «Але сьогодні дійсно стоїть аномальна жара, десь 39-40 градусів по Києву, і ця система вентиляції малоефективна», – зазначив він