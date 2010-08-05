Чому "в'єтнамки" шкодять здоров'ю ніг

"В`єтнамки" шкідливіші для здоров`я, аніж взуття на шпильках, кажуть медики. На перший погляд здається, що в них ходити набагато зручніше. Але це ілюзія, стверджують ортопеди та пропонують безпечну альтернативу - сланці, доповнені лямками на п`яті, які позбавляють стопи від розтягнення зв`язок.

На думку фахівців, носіння "в`єтнамок", які кріпляться на стопи ремінцями, протягнутими між пальців, може зумовити біль у п`яті, а також у ділянці підйому або запалення сухожилля.

Також не варто недооцінювати ризик підвернути ногу, що загрожує розтягуванням зв`язок, в більш важких випадках може трапитися перелом, беручи до уваги відсутність стійкості на нерівній дорозі.

Фахівці з Університету Обурн (Auburn University, США, штат Алабама) радять: "Якщо ви ніяк не можете відмовитися від сланців, то хоча б вибирайте такі моделі, які не будуть натирати вам ноги. Бажано, з натуральної шкіри. Пляжне взуття не можна одягати, якщо ви збираєтеся довго гуляти або займатися спортом ".

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