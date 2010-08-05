На Вінниччині хімікати потрапили у грунтові води

Понад 2,7 тис. жителів с.Гранів Гайсинського району Вінницької області залишились без питної води через потрапляння у грунтові води хімікатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі із головою Вінницької обласної державної адміністрації Миколою ДЖИГОЮ повідомили ветерани Гайсинського району.

М.ДЖИГА розпорядився направити туди групу фахівців санепідемстанції та МНС для перевірки ситуації.

Він зазначив, що після обстеження матеріали будуть передані в прокуратуру. «Нехай прокуратура робить висновок», - сказав М.ДЖИГА.

Губернатор Вінниччини додав, що у цьому населеному пункті тривають роботи з прокладання водогону, тому проблем з водою в людей у подальшому не буде.