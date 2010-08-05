Полтава побила температурний рекорд

У Полтаві побито температурний рекорд за весь час метеоспостережень - спека перевищила 38,5 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив завідуючий кафедрою географії і краєзнавства Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Леонід БУЛАВА.

За його словами, рекордна температура за всі роки метеоспостережень в Полтаві (з 1883 року) була зафіксована в Полтаві 2 серпня ц.р. Раніше рекордний показник у Полтаві становив 38 градусів.