На Тернопільщині оздоровлено понад 30% дітей шкільного віку

На Тернопільщині станом на 1 серпня забезпечено оздоровчими та відпочинковими послугами 49,8 тис. дітей, що становить 32,7% від загальної кількості дітей шкільного віку. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зокрема вже оздоровлено 783 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (83,7% від загальної кількості), 9,136 дітей із малозабезпечених родин (45,5%), 4,92 тис. дітей із багатодітних родин (23,1%).

Загалом для оздоровлення дітей вже використано 3,335 млн. грн. Загалом же на літнє оздоровлення передбачено витратити 8,384 млн. грн. З них 881,475 тис. грн. – з державного бюджету, 2,581 млн. грн. – з обласного, 2 млн. грн. – з місцевих, 2,41 млн. грн. – з фонду соціального страхування населення з тимчасової втрати працездатності, 450 тис. грн. передбачила обласна рада профспілок.

Головне управління з питань туризму, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації протягом 2010 року забезпечило направлення 493 дитини для оздоровлення в МДЦ «Артек» та 148 дітей у ДЦ «Молода гвардія». Загальна вартість путівок становила 2,9 млн. грн.).

Загалом у Тернопільській області налічується 152,1 тис. дітей шкільного віку.