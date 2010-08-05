Американці досягли піку пияцтва

Згідно з результатами дослідження, проведеного компанією Gallup, у США рівень споживання алкоголю досяг максимуму за останні 25 років.

Як повідомляють дослідники, 67% дорослих американців вживають спиртне. Останній раз таку кількість американців, що п`ють, було зафіксовано в 1985 році.

Також Gallup відзначає, що 41% тих, хто п`є жителів США надають перевагу пиву.

Дослідники встановили, що люди, які часто спілкуються з алкоголіками, піддають себе ризику і самим почати зловживати міцними напоями, і навпаки - тверезе коло спілкування призводить до стримування від алкоголю навіть тих осіб, яким помірне споживання спиртного аж ніяк не протипоказане.

Протягом більш ніж 30 років соціологи опитали більш ніж 12 тис людей, випробовуваних кілька разів докладно опитували, включаючи в анкети і питання про споживання алкогольних напоїв і соціальне оточення.

Під час дослідження було встановлено, що ті учасники експерименту, у кого друзі або близькі родичі зловживали спиртним, були на 50% більше схильні до ризику теж почати пити порівняно з тими, хто не спілкувався регулярно з п`яницями.

Також дослідники встановили, що соціальна заразність на алкоголізм помітно вища у жінок, ніж у чоловіків, пояснення цьому факту поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, російські вчені відкрили новий комплексний метод позбавлення від алкогольної і наркотичної залежності.

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