У парках Вінниці проводитимуть ранкову гімнастику для усіх

У Вінниці започатковано проведення ранкової гімнастики.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація цього проекту, який покликаний долучити вінничан до здорового способу життя, відбулася сьогодні в парку «Дружби народів» (мікрорайон «Вишенька»).

Програма складалась із 7 блоків тривалістю до 7 хвилин із виконання різних видів вправ. У перервах між вправами проводилися різноманітні конкурси.

Ранкову гімнастику сьогодні проводили публічні люди різних професій, які ведуть здоровий спосіб життя і активно займаються фізичними вправами, але не є професійними спортсменами, в тому числі і власний кореспондент УНІАН у Вінницькій області.

За словами начальника Відділу сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської ради Руслана АНФІЛОВА, надалі ранкова гімнастика буде презентована в усіх мікрорайонах Вінниці з 7 до 8 години ранку у вихідні. А з 2 вересня 2010 року “гімнастика проводитиметься регулярно та щоденно в кожному мікрорайоні Вінниці, з 6 до 8 години ранку”, повідомив Р.АНФІЛОВ.

Він також зазначив, що у місцях проведення гімнастики, як сьогодні, так і надалі, будуть присутні медичні працівники, а також професійні тренери. «Медпрацівники та тренери, які завжди присутні на ранковій гімнастиці, у разі потреби готові надавати допомогу та радити вінничанам, як найкраще долучатись до здорового способу життя», - сказав Р.АНФІЛОВ.

За його словами, ідея запровадження ранкової гімнастики в місті виникла у мера Вінниці Володимира ГРОЙСМАНА, після чого було проведено опитування вінничан. «Попереднє опитування показало, що більше 80% городян із задоволенням взяли б участь у ранковій гімнастиці, якби така організовувалась у їх мікрорайонах», - розповів Р.АНФІЛОВ.

Відділ сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської ради очікує пропозицій від людей для більш якісної організації ранкової гімнастики.