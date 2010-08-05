Коли закінчать будівництво хірургії у лікарні Пирогова?

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА припускає, що завершити будівництво хірургічного корпусу обласної лікарні ім. Пирогова у Вінниці можна буде протягом найближчих 2-3 років.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН.

«Кошторисна вартість завершення будівництва у цінах 2010 року становить 188,999 млн. грн. Кошти ці залучити швидко - нереально. Це довгобуд», - сказав губернатор.

М.ДЖИГА повідомив, що область працюватиме з урядом, з Мінрегіонбудом та іншими інстанціями для того, щоб будівництво продовжувалося. «Але сьогодні на ці цілі коштів у державі немає. Це централізоване фінансування і не від нас залежить, але я думаю, що за період 2-3 роки ми закінчимо цей об`єкт», - відзначив він.

Як сказав М.ДЖИГА, якби кошти, які заробляє область, не перераховувалися до держбюджету, добудувати цю лікарню було б простіше і швидше. «Якби нам дали можливість всі зароблені кошти, які ми перераховуємо державі, залишити у регіоні, ми б пустили їх на цей корпус. Однак у будь-якому випадку цей об`єкт добудовуватиметься», - додав М.ДЖИГА.

Довідка УНІАН. Будівництво хірургічного корпусу обласної лікарні було розпочате у 1992 році і заморожене в 1998 році через припинення фінансування, а в 2007-му будівництво корпусу поновилося. До 1 січня 2010 року на будівництві освоєно 24,6 млн. грн., зокрема в 2007-2009 роках - 23,4 млн. грн.

На сьогодні у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. Пирогова функціонує 19 стаціонарних відділень на 736 пацієнтів, поліклініка і 11 параклінічних відділень.

Щороку у лікарні проходять лікування більш як 25 тис. пацієнтів, з яких близько 9 тис. потребують хірургічного втручання.