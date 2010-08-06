Їдкий смог від згарищ знову опустився на Москву

Їдкий смог від лісоторфяних згарищ знову опустився на Москву після недовгої перерви напередодні ввечері. І, якщо близько опівночі в центрі міста відчувалися лише перші "нотки" їдкого запаху, то в ці хвилини, за свідченням кор. ІТАР-ТАСС, перебуваючи з одного боку Великого Кам`яного мосту, треба дуже постаратися, щоб розрізнити контури веж Кремля на іншому березі Москви-ріки.

Сильний дим спостерігається зараз практично в усіх районах міста, найбільше "перепало", чисто візуально, південно-схід, південь, схід мегаполісу, а також розташованим в цьому напрямку містах Підмосков`я. Так, в одному з районів Жуковського, стоячи на балконі житлового будинку, складно розрізнити обриси будівлі, розташованої десь у 400 метрах.

Дим також проникає і на станції столичної підземки.

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