Працівникам ДАІ через спеку змінять робочий час

У зв`язку зі спекою співробітникам Державтоінспекції скорочують час патрулювання і враховуватимуть індивідуальні особливості стану здоров`я міліціонерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ, у центральних, східних і південних областях України вносяться відповідні зміни у дислокацію патрулів. Командири мають право вносити зміни у тривалість постової зміни.

Робочий день співробітника ДАІ триває 8 годин з перервою на годинний обід. З урахуванням спеки він може бути скорочений залежно від того, в якому регіоні працює співробітник ДАІ і яка температура повітря зберігається цього дня.

Командирам доручено забезпечити контроль за недопущенням погіршення стану здоров`я співробітників ДАІ і при розподілі нарядів враховувати індивідуальні особливості стану здоров`я міліціонерів.

Крім того, Державтоінспекція рекомендує водіям утриматися від поїздок на тривалі відстані у зв`язку з тим, що спека може викликати погіршення здоров`я або стати причиною поломки автомобіля.

ДАІ також просить водіїв застарілих моделей автомобілів з недосконалими системами охолоджування двигунів утриматися від тривалого використання машин.

Крім того, Державтоінспекція закликає водіїв не паркуватися біля лісових масивів, оскільки кинута сигарета або іскра від двигуна може призвести до займання лісу.

У прес-службі нагадали, що в деяких областях місцеві органи самоврядування вже ухвалили рішення про заборону в`їзду в населений пункт або в лісовий масив важких вантажних автомобілів. У даних випадках співробітники ДАІ лише виконують рішення органів самоврядування, забороняючи такий рух.

При обстеженні маршруту патрулювання співробітники ДАІ звертають увагу на транспортні засоби, припарковані біля лісових масивів, сільськогосподарських угідь для того, щоб встановити причину зупинки автомобіля і у разі потреби надати допомогу водієві