Якість морської води на одеських пляжах - у нормі

Санітарні лікарі рекомендують одеситам і гостям міста у ці спекотні дні охолоджуватися, приймаючи морські ванни, - якість морської води на одеських пляжах відповідає нормі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами завідувачки епідеміологічним відділом Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції Людмили КРАСНИЦЬКОЇ, «проби беруться двічі на тиждень на відстані 5 і 50 метрів від берега. Згідно з результатами аналізів, «БАК-показники знаходяться на межі допустимих стандартів». У разі їх перевищення, морське водокористування буде заборонено.

Л.КРАСНИЦЬКА також констатувала, що якість водопровідної води в Одесі повністю відповідає нормі. Якщо вирішили воду прокип`ятити, її можна безпечно вживати впродовж не більше ніж 4 годин з моменту кип`ятіння.

Разом із тим, вона порекомендувала «у період підвищеної температури дітям давати бутильовану воду, причому негазовану і немінералізовану».