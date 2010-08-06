Біля Севастополя горить близько 2 га лісу

Приблизно 2 га лісу горять біля дороги в Севастопольському регіоні.

У боротьбі з вогнем задіяно три пожежні машини, співробітники МНС і лісництва, передає кореспондент УНІАН з місця події.

«Зараз горять 2 гектари, а як воно розвиватиметься далі, я не знаю. Гаситимемо. Гасіння ускладнюється гористою місцевістю і вітром», - сказав один із рятувальників журналістам, що повертаються з Фороса до Сімферополя з екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони, присвяченого відпрацюванню заходів з протидії пожежам.

Займання сталося край дороги, що веде до с. Верхньосадове, на території Мікензієвого лісництва. За словами пожежних, займання, ймовірно, виникло через людський чинник.