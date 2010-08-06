У Луганську горіли 20 га лісу поблизу обласної лікарні

У Луганську горіли 20 га лісопосадки поблизу обласної лікарні

Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міського голови Луганська Віктор ПРОНІН.

За його словами, вчора у Луганську три з половиною години тривала боротьба з вогнем в одній з лісопосадок поблизу обласної лікарні. Площа загоряння перевищила 20 гектарів. Пожежа виникла о 14.50. У її ліквідації були задіяні близько сотні працівників МНС, Луганського лісництва, комунальних підприємств.

В.ПРОНІН назвав вчорашню пожежу складною для ліквідації та інформував про подробиці боротьби зі стихією: «30 осіб МНС було залучено до ліквідації пожежі, а також 6 одиниць техніки, 36 осіб з Луганського лісництва, 6 одиниць техніки, від комунальних підприємств – 19 осіб, 6 одиниць техніки. Загальна площа загоряння становила 21,3 га, зокрема: 20 га – сухої трави, 1 га – тополині посадки, 0,3 га – посадки кримської сосни».

Сьогодні площа, де була пожежа, перебуває під спостереженням підрозділів МНС, і реальної загрози не представляє. Головне, як було відзначено на брифінгу, - у короткі терміни силами МНС і Луганського лісництва пожежу вдалося локалізувати.