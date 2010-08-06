Персики та сливи - ефективна "зброя" проти раку грудей

Персики та сливи мають захисні властивості проти раку молочної залози, виявили онкологи Техаського університету /США/.

Згідно з дослідженням, проведеним під керівництвом лікарів Луїса Сіснероса-Севальоса і Девіда Бірна, екстракти, знайдені в персиках і сливах, вбивають ракові клітини у молочних залозах, при цьому не ушкоджуючи нормальні клітини. Вчені виявили дві фенольні сполуки у фруктах, відповідальні за антираковий ефект. Феноли є органічними речовинами, які впливають на аромат, смак і колір плодів. Персики та сливи містять особливо високі рівні фенолів.

На підставі проведеного аналізу було доведено, що екстракти з персиків та слив надійно перешкоджають поширенню або проліферації гормону естрогену MDA-MB-435 в клітинах молочної залози при початкових стадіях ракових утворень, не зачіпаючи роботу здорових клітин. Лікарі вважають, що ці фрукти представляють собою природний захист від раку грудей.

ami-tass.ru