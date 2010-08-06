Проти целюліту і зморшок - один метод боротьби

Італійські вчені довели, що причини виникнення зморшок і целюліту мають спільні риси: зміни в інтерстиціальній матриці, зниження мікроциркуляції і збільшення кислотності шкіри.

Фахівці центру флебології та естетичної патології в Ареццо і школи естетичної хірургії в Сієнському університеті пропонують боротися з обома недугами таким способом - впливати на ушкоджені ділянки масажем глибокого проникнення за допомогою мікроскопічних кульок кремнію.

Закріплені на поворотній основі 55 кремнієвих кульок викликають високочастотні мікроколивання і стиснення над ушкодженою ділянкою. Імпульси стимулюють глибокі шари дерми, активізуючи роботу рецепторів, що відповідають за обмінні процеси. У результаті відбувається руйнування жирових клітин, фіброзних перегородок (ущільнень сполучної тканини), підвищується судинна діяльність. Все це веде до підвищення тонусу підшкірних м`язів і регенерації тканин дерми.

www.vrach.tv