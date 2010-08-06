Пожежонебезпечна ситуація у Чорнобильській зоні стабільна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник державного департаменту-Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення Сергій ВУС сьогодні на нараді у Київській обласній державній адміністрації щодо пожежної ситуації у зв’язку зі спекотною погодою.

«Не знаю, хто собі дозволив робити такі заяви і жартувати такими речами, але в зоні відчуження на сьогоднішній день нормальний і стабільний стан», - сказав С.ВУС.

Він зазначив, що в період з 2 по 5 серпня на території зони відчуження сталося дві пожежі. Одна з них виникла на площі 40 кв. м і була ліквідована за півгодини.

«Тобто, на сьогоднішній день ніяких причин для непокоєння у нас нема», - зазначив С.ВУС.

Також він повідомив, що у вівторок відбулася нарада щодо запобігання пожежам у зоні відчуження, за результатами якої було створено відповідний оперативний штаб.

«Цілодобово ведуться чергування, два-три рази на день в залежності від ступеню небезпеки вилітає гелікоптер», - наголосив чиновник.