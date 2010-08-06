Нью-Йорк окупували клопи

Найбільше місто США Нью-Йорк - це те місце, де кожній людині хотілося побувати хоча б раз у житті. Це сучасний мегаполіс, життя якого не схоже на життя в жодному іншому місті світу. Проте зараз, як виявляється, не дуже вдалий час для візиту до міста "Великого яблука", як називають його американці, - місто буквально окупували клопи.

На думку групи експертів, члени якої вивчали дану проблему, місту необхідно призначити спеціальну комісію, яка буде розробляти заходи по боротьбі з клопами. І це питання, незважаючи на дефіцит бюджету мегаполісу, швидше за все, буде вирішено позитивно.

Про те, що в нью-йоркських готелях, навіть найдорожчих і фешенебельних, постоялець може бути покусаний клопами, відомо вже давно. А чашу терпіння і городян, і чиновників переповнили повідомлення про виявлення цих комах в офісних будівлях, театрах і навіть магазинах одягу, причому не найдешевших.

Так, минулого тижня величезну кількість клопів було виявлено в бутіку жіночої нижньої білизни "Вікторіаз Сікрет" на знаменитій П`ятій авеню. "Будь-яка жінка, яка купувала тут що-небудь, могла забрати з собою додому не тільки красиву мереживну білизну, але і пару клопів в його складках", - заявив тоді одному з нью-йоркських телеканалів представник департаменту санітарного контролю Нью-Йорка. Після цього клопи були виявлені ще в двох бутиках "Вікторіаз Сікрет".

Однак цим "походи клопів по магазинах" не обмежилися. Як виявилося, огидні комахи давно і міцно окупували склади і полиці магазинів мережі дорогий джинсового одягу "Аберкомбі енд Фітч". Причому знайдені вони були в магазинах мережі в найбільш престижних кварталах центрального нью-йоркського району Манхеттен - в Грінвіч Віллідж і Верхньому Іст-Сайд.

За словами фахівців, не зрозуміло, звідки взялися клопи в магазинах одягу, але цілком очевидно, що це є великою проблемою, так як клопів дуже важко вивести. І плодяться вони з великою швидкістю. Так, за даними мерії, якщо в 2004 році в санітарні служби міста від жителів Нью-Йорка надійшло 537 заявок з проханням надіслати спецкоманду зі знищення клопів, то в 2009 році таких заявок було вже 11 тисяч, а в нинішньому році цей показник буде ще вищим .

Клопи є справжнім "головним болем" для нью-йоркської влади. Багато туристів неприємно вражені тим, що, зупинившись в готелях в самому центрі на Манхеттені, прокидаються вранці покусані клопами. Причому іноді настільки сильно, що доводиться звертатися до лікаря. І трапляється це не лише в дешевих, але і в дорогих готелях, як, наприклад, готель "Хелмслі парк лейн", номер в якому на одну людину коштує 950 доларів на добу.

ami-tass.ru