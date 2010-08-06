Концентрація чадного газу в Москві в чотири рази перевищила норму

Концентрація чадного газу в московському повітрі перевищила допустиму норму майже в чотири рази, вміст завислих часток - у три.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на дані Державної природоохоронної установи "Мосекомоніторинг".

"Зараз максимальні концентрації забруднюючих речовин - індикаторів горіння становлять: чадний газ - у 3,6 раза більше гранично допустимих концентрацій, завислі речовини - в 2,8 раза вище гранично допустимих концентрацій, специфічні вуглеводні - в 1,5 раза вище за звичайний рівень", - повідомив представник "Мосекомоніторингу".

За словами еколога, головну небезпеку для здоров`я представляють завислі частки розміром у 10 мікрон. Вони проникають глибоко в дихальну систему і не виводяться звідти. Накопичуючись в організмі людини, ці частки негативно впливають на здоров`я й тривалість життя. Представник "Мосекомоніторингу" рекомендував москвичам у найближчі години не виходити на вулицю й використовувати змочені водою восьмишарові марлеві пов`язки.

Як повідомляє Лента.ру, тим часом через сильне задимлення повітря столичні аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" не змогли прийняти більше 40 рейсів і відправити близько двох десятків літаків. Робота аеропортів здійснюється "по фактичній погоді", тобто рішення про зліт і посадку самостійно приймають командири екіпажів.

Станом на 10 годину ранку, видимість у "Домодєдово" становить 350 метрів, у “Внуково” - 300 метрів. Частина літаків, що прилітають, було відправлено на запасний аеродром у "Шереметьєво", ще декілька рейсів перенаправлено до Нижнього Новгорода, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казані й Харкова. Аеропорти "Шереметьєво", згідно з повідомленням Росавіації, працюють у звичайному режимі, видимість там становить 800 метрів.

Прес-служба Російських залізниць повідомила, що рух поїздів здійснюється в штатному режимі. Задимлення залізничники прирівнюють до сильного туману. Регламент роботи в таких умовах передбачає додаткове використання звукових сигналів і світлосигнального обладнання.

Сильний смог у Москві викликаний пожежами в підмосковних лісах і на торф`яниках. За минулу добу в Підмосков`ї зафіксовано 42 торф`яних пожежі.