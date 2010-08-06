У столиці щодві години виявляється новий порив тепломережі

"Київенерго" стверджує, що на даний час в столиці кожні дві години виявляється новий порив тепломережі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго", лише за п’ять днів – з 1 до 5 серпня – фахівці АК «Київенерго» розпочали ліквідацію 52 нових пошкоджень труб, виявлених під час їх випробувань на щільність.

Загалом у ході цьогорічних гідравлічних випробувань тепломереж, які проводить компанія, станом на 5 серпня виявлено 1017 пошкоджень труб, що на 10% перевищує минулорічний показник за відповідний період. Програма гідравлічних випробувань, згідно із затвердженим графіком, триває з 11 травня до 31 серпня.

«До кінця проведення випробувань залишився ще місяць, а ми вже наближаємось до кількості пошкоджень минулого року, виявлених під час проведення цих робіт. Враховуючи стан київських тепломереж, які не модернізуються, а тільки латаються, ми, на жаль, очікуємо збільшення цієї цифри. Інша сумна тенденція - очевидний дефіцит ремонтних бригад», - повідомив технічний директор АК «Київенерго» Олександр ЗАЙЦЕВ.

Як нагадали в "Київенерго", гідравлічні випробування проводяться тепломережною водою, охолодженою до температури не вище 40°, з тиском, підвищеним на 25%, що відповідає нормативам випробувальних робіт. Це дає змогу заздалегідь виявити максимально можливу кількість пошкоджень, виконати роботи в цих місцях у літній період та попередити таким чином їх появу під час опалювального сезону.