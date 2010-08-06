Погода на вихідних: в Україні утримається сильна спека

7 серпня в Україні утримається сильна спека.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на більшій частині території країни утримається суха погода з температурою вночі 18-23°, у південній частині місцями - 25-27°, вдень сильна спека - 35-39°. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях - місцями 40-42°.

Лише в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, на Закарпатті та в Карпатах сильні дощі; температура вночі 15-20°, вдень - 29-34°, на Закарпатті та в Карпатах - 25-27°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південних, східних та західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

В Київській області утримається суха погода з температурою вночі 21-23°, вдень сильна спека - 35-39°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві температура вночі - 21-23°, вдень сильна спека - 36-38°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

6 серпня температура води в Чорному та Азовському морях - 27-29°, в Дніпрі біля Києва - 26°.