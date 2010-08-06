На Дніпрі під Кременчуком почалася друга хвиля замору риби

На Дніпрі під Кременчуком Полтавської області почалася друга хвиля замору риби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на апаратній нараді у міськвиконкомі Кременчука заявив начальник відділу екології Геннадій ДЕМЬОХІН.

За його словами, через високу температуру і зникнення у водосховищі синьо-зелених водоростей, рівень кисню у воді впав до мінімуму, що спровокувало мор риби.

Г.ДЕМЬОХІН зазначив, що в Дніпрі частково загинула тюлька і деякі донні види риб. Такі процеси в річці у районі Кременчука спостерігаються з 2001 року, коли вперше виникла подібна екологічна техногенна аварія в районі Кременчуцького водосховища.

За його словами, у річці з проточною водою ніяка жара не привела б до виникнення подібної ситуації. Вторинне забруднення, на його думку, викликане виділенням металів з донних відкладень. У період будівництва водосховища і його експлуатації перед дамбою збираються всі скидання з міст, розташованих вище по Дніпру. Вони далі за дамбу не потрапляють і осідають у вигляді донних відкладень, які при нормальній кількості кисню знаходяться в нерозчинному стані, а при зменшенні кисню переходять в розчинний стан і потрапляють у воду водосховища. Це приводить до підвищення змісту марганцю, який, за даними міськСЕС, досягає 4 міліграм на літр.

На міському рівні з даною проблемою справитися не можна, тому міськвиконком надіслав лист до Комітету водного господарства України з проханням збільшити частоту і об`єм пропуску води через дамбу, що має значно поліпшити ситуацію. Проте відповіді не одержав.

Мер Кременчука Микола ГЛУХОВ сьогодні розпорядився підготувати відповідний лист до керівництва країни.

Член виконкому Василь ЧУРСІН запропонував від імені міськради направити звернення до Президента, прем`єр-міністра, спікера парламенту.

«Нехай на рівні Києва думають, що ж робиться з Дніпром. Пропоную, щоб звернення було прийняте на найближчій сесії міськради», - сказав В.ЧУРСІН. Члени виконкому підтримали це звернення.

Як повідомлялося, перший замор риби спостерігався у Кременчуку в Дніпрі наприкінці липня 2010 року.