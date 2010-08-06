Кому вигідний скандал з "чорними трансплантологами" в Україні?

Жоден з лікарів столичної клініки Шалімова не займається незаконною трансплантацією органів.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила юрист Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Академії медичних наук України Оксана ГУЗЬ.

За її словами, звинувачення МВД стосовно того, що до складу транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося незаконною трансплантацією нирок, входило четверо провідних лікарів київської клініки Шалімова - безпідставні.

“Для перевірки фактів, які оприлюднило вчора МВС, сьогодні було створено спеціальну комісію, до складу якої входитимуть і юристи, і медики - представники Академії наук, Інституту Шалімова, та інших медичних установ. Вони мають розібратися у ситуації, підтвердити, встановити усі факти. Вони вивчать велику кількість документів суворої звітності”, - наголосила О.ГУЗЬ, підкресливши, подібні операції не можна виконати таємно “вночі і щоб на ранок ніхто нічого не виявив, такого бути не може” .

О.ГУЗЬ зауважила, що до того моменту, поки буде призначено дату операції, і донор, і реципієнт проходять обстеження щодо медичної можливості пересадки того чи іншого органу, вивчаються документи, які свідчать про чинник спорідненості.

“Лише після того, як ми вивчимо увесь пакет документів, а також після проведення повного медикаментозного обстеження, лише тоді приймається рішення про проведення операції”, - підкреслила юрист.

Вона наголосила, що в інституті відмовляють у проведенні трансплантації, “незважаючи на стан особи, якщо ми не можемо підтвердити фактор спорідненості донора і реципієнта”.

“Якщо встановлюється, що донор не є родичем, або донор і реципієнт не підходять один одному (через медичні показання), наявність хоч одного з цих факторів унеможливлює проведення операції з трансплантації. Також операція не проводиться, якщо хоч один документ не відповідає загальним стандартам, або документів не вистачає (зокрема, й підтвердження, що це родичі)”, - сказала О.ГУЗЬ.

У свою чергу директор Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України професор Руслан САЛЮТІН у коментарі УНІАН наголоcив, що підпільно зробити трансплантацію неможливо.

“Це ж не “приватна лавочка”, це складний технологічний процес, у якому задіяні не 2-3 людини, і навіть не 12. Це велика команда, яка має готуватися до такої операції. В усьому світі існує законодавство, подібно до нашого українського, чомусь там не відбуваються такі скандали, просто на рівному місці”, - сказав Р.САЛЮТІН.

На його думку, нині наше суспільство “у багатьох аспектах - і юридично, і медично - безграмотне”.

На запитання, кому може бути вигідний скандал у галузі української трансплантології, професор Р.САЛЮТІН, припустив, що комусь треба дискредитувати Україну як країну загалом, “це робиться вже протягом останніх 20 років”.

“Це дискредитація країни, нашого суспільства. Це відбувається не лише у галузі медицини, а й у сфері політики, військової сфери. Комусь це вигідно”, - вважає Р.САЛЮТІН.

Як повідомляв УНІАН, начальник Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України Юрій КУЧЕР 5 серпня заявив, що ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, яке займалося незаконною трансплантацією нирок. До складу угруповання входили четверо провідних лікарів київської клініки ім. Шалімова.

За його словами, до цього ОЗУ входило дванадцять осіб, керував якими громадянин Ізраїлю.

Встановлено, що це ОЗУ близько трьох років за допомогою мережі Інтернет вербувало і переміщувало за кордон до Азербайджану і Еквадору громадян України, Росії, Молдови, Білорусі і Узбекистану з метою вилучення у них нирок для подальшої трансплантації заможним реципієнтам у Ізраїлі, країнах Європи та Азії.

Також операції з «чорної трансплантології» інколи здійснювалися українськими лікарями в Києві, а інколи вони виїжджали для надання «медичної допомоги» за кордон.

Як правило, за словами Ю.КУЧЕРА, донорами ставали малозабезпечені громадяни, яким пропонували продати свою нирку за 10 тис. дол., при цьому найбільшим «попитом» користувалися донори-жінки віком від 18 до 25 років, які мали добрий стан здоров’я.

Як зазначив Ю.КУЧЕР, наразі встановлено, що нирки таким чином були вилучені у майже 50 осіб, втім, скоріш за все, кількість таких людей зросте, оскільки наразі вивчаються вилучені у затриманих чорнові записи з даними інших людей.

За словами Ю.КУЧЕРА, за кожну з операцій реципієнт платив організаторам 100-200 тис. доларів. У свою чергу, зокрема, українські хірурги отримували за свої «послуги» від 15 до 20 тис. дол. А загальний обіг коштів від такого бізнесу становив приблизно 18 млн. дол. на рік.

Всього ж, як встановлено наразі, члени угруповання за час своєї діяльності заробили понад 40 млн. дол.

Відповідаючи на запитання, чи матиме ця кримінальна справа логічне завершення в суді, Ю.КУЧЕР висловив переконання, що така перспектива є, оскільки правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні як заяви окремих потерпілих, так і інші докази.

Наразі стосовно членів угруповання порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.