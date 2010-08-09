Росіянин помер під час чемпіонату світу із сидіння в сауні

У Фінляндії помер росіянин Володимир Ладиженський, який брав участь в щорічному чемпіонаті світу із спортивної сауни. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, росіянин вийшов у фінал змагання, проте на цьому етапі і йому, і його супернику - фінну Тімо Кауконену (Timo Kaukonen) – стало зле і їх доставили до лікарні.

Ладиженський пізніше помер.

Кауконен, який був переможцем цього чемпіонату в 2009 році, залишається в лікарні.

Організатори чемпіонату, який проходив в місті Хейнола (за 138 кілометрів від Гельсінкі), повідомили, що на місце вже прибули поліцейські, які проведуть розслідування інциденту.

Зі свого боку, організатори наголосили, що всі правила змагань були дотримані, зокрема, за змаганням стежили медики, готові за необхідності надати першу допомогу учасникам.

Чемпіонат із спортивної сауни проводиться з 1999 року. Згідно з правилами, переможцем визнається той, хто довше за всіх зможе просидіти в парній, нагрітій до 110 градусів за Цельсієм.