Щасливі люди більше читають, а нещасні дивляться телевізор

Британські вчені провели дослідження, під час якого встановили, що щасливі люди більше читають, а нещасні воліють дивитися телевізор.

Більше 30 тисяч людей стали учасниками великомасштабного дослідження, респондентам пропонувалось відповісти на питання про те, як вони проводять вільний час і оцінити при цьому свій настрій і душевний стан.

Згідно результатів дослідження, люди, які вважають себе щасливими виявилися більш соціально активними, вони більше спілкувалися з людьми, читали і ходили до церкви. У свою чергу люди, які незадоволені своїм життям, більше часу проводили біля телевізора, такі люди дивляться телевізор на 28% більше ніж щасливі люди.

Також автори дослідження встановили, що у 51% нещасних людей є багато додаткового часу, який вони не знають, як витратити. У щасливих людей навпаки, вільний час виявився лише у 19% опитуваних.

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