Київщина: у підпільному цеху маркували прострочені ліки

Працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків спільно з Управлінням карного розшуку міліції Київської області припинили роботу підпільного цеху, в якому повторно маркувалися та пакувалися ліки, терміни придатності яких закінчився.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Київській області, роботу цеху на одному з приватних складів у місті Васильків організували 41-річний іноземець, який тимчасово проживає в столиці, і його місцевий помічник.

Окрім перепакування прострочених пігулок, зловмисники змінювали найменування ліків на назви дорожчих препаратів.

Встановлено, що підпільний цех працював майже півроку. За попередніми даними, продукція цеху реалізовувалася в українських та російських містах. Вилучені ліки передано експертам.

Правоохоронці встановлюють можливих спільників злочинців і вирішують питання щодо порушення кримінальної справи.